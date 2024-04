Denilson Santos foi chamado pelos responsáveis do Sporting a explicar o que aconteceu na madrugada de terça-feira em Setúbal, tendo contado a sua versão e pedido desculpa.

O jovem, recorde-se, foi agredido pela polícia, que suspeitava que ele era um dos envolvidos no furto de uma viatura.

Ora segundo Denilson Santos, tudo não passou de uma grande confusão. O jovem estava com amigos na praceta onde mora, em Setúbal, quando um deles sugeriu irem comprar alguma coisa para comer.

Pegaram então no carro de uma familiar de um deles e deslocaram-se a uma loja de conveniência, tendo nesse trajeto sido intercetados pela polícia.

Assustado por conduzir sem carta de condução, o condutor, que é menor, fugiu e deixou os outros dois amigos no carro. Foi então que a polícia pensou que o carro em questão tinha sido roubado.

Para piorar a situação, o jovem do Sporting estava sem identificação, o que provocou a situação que se seguiu.

Perante estes factos, Denilson Santos reconheceu o erro e pediu desculpa ao Sporting. O jovem, no entanto, infringiu o regulamento interno do clube, por estar na rua a horas proibidas, está sob alçada disciplinar e vai no mínimo falhar o próximo jogo da equipa sub-17.