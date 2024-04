O Penafiel bateu este sábado o Belenenses por 3-0 na abertura da 28.ª jornada da II Liga, já depois do Nacional-Aves SAD ter sido adiado devido ao nevoeiro que, na sexta-feira se fez sentir na Choupana.

Um embate entre dois «históricos» em dificuldades no fundo da tabela do segundo escalão, com a equipa da casa a impor-se com dois golos de rajada a abrir a segunda parte, o primeiro marcado por André Silva, aos 49 minutos, dois minutos antes de Robinho aumentar a vantagem, aos 51, na conversão de uma grande penalidade.

Já perto do final do jogo, aos 81 minutos, Gabriel Barbosa fixou o resultado final em 3-0.

Uma vitória que permite ao Penafiel subir até ao 13.º lugar enquanto os azuis do Restelo continuam afundados no 17.º posto, em zona de despromoção.

