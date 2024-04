O Feirense anunciou, esta quarta-feira, a contratação de Lito Vidigal para o comando técnico da equipa principal de futebol.

Através de um comunicado, a formação de Santa Maria da Feira comunicou a saída de Ricardo Sousa, que orientava o clube desde o início da temporada, depois de vários anos à frente do Mafra.

Leia o comunicado na íntegra:

«O Clube Desportivo Feirense – Futebol, SAD informa que chegou a acordo com o treinador Ricardo Sousa para a rescisão de contrato.

O CD Feirense – Futebol, SAD deseja as maiores felicidades profissionais e pessoais a Ricardo Sousa bem como a todos os elementos da equipa técnica que com ele trabalharam no nosso clube.

Queremos salientar e agradecer todo o profissionalismo e dedicação demonstrada por Ricardo Sousa ao longo do seu período ao leme da nossa equipa», pode ler-se.

Sem treinar desde a temporada 2021/22, quando comandou o Moreirense, Lito Vidigal abraça agora um novo projeto na carreira, desta vez no atual 15.º classificado da II Liga.