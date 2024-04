Um dia depois do nevoeiro que obrigou a adiar a abertura da 28.ª jornada da II Liga, o sol brilhou este sábado sobre a Choupana, o Nacional venceu o Aves SAD por 2-1 e, desta forma, fica a apenas um ponto da equipa da Vila das Aves na luta pela promoção direta.

Um jogo com um início frenético entre dois assumidos candidatos à subida de escalão, com os visitantes a marcarem primeiro, aos 16 minutos, por Nené.

A equipa da Madeira reagiu em força e empatou, apenas três minutos depois, por Gustavo da Silva, antes de Danilovic dar a volta ao marcador, aos 31 minutos, na conversão de uma grande penalidade. Um golo muito festejado pelo médio bósnio, que imitou o sportinguista Viktor Gyökeres.

O jogo seguiu tenso na segunda parte, mas não houve mais golos e, assim, o Nacional fica a apenas um ponto do Aves na luta pelo segundo lugar, com o Santa Clara, no topo da classificação, também com possibilidades de aumentar a diferença para o segundo classificado para seis pontos (açorianos recebem o Paços de Ferreira este domingo).

Entretanto, mais abaixo na classificação, o Tondela, quinto classificado, também aproveitou para aproximar-se do grupo da frente, com uma reviravolta em Santa Maria da Feira (3-1).

O Feirense, que contou com a estreia de Lito Vidigal no banco, até chegou ao intervalo em vantagem, depois de Sérgio Conceição, filho do treinador do FC Porto, abrir o marcador, aos 39 minutos, numa recarga a um penálti que o próprio tinha desperdiçado.

A reviravolta do Tondela chegou na segunda parte, com golos de Daniel dos Anjos (62m) e um «bis» Rui Gomes a fechar o jogo (84 e 90m).

Nos jogos deste sábado, destaque ainda para o empate sem golos no Estádio do Mar entre Leixões e União de Leiria.

Confira a classificação da II Liga