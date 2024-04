Na II Liga, o Santa Clara perdeu, em casa, com o Paços de Ferreira por 1-0 e somou a segunda derrota nos últimos três jogos.

O único golo da partida surgiu aos 87 minutos. Pablo, com muita classe, fintou o guarda-redes e atirou para a baliza deserta.

Apesar da derrota, o Santa Clara continua líder da II Liga, com 59 pontos, mais três do que o AVES SAD, que é 2.º classificado. O Paços de Ferreira está Na 6.ª posição, com 43 pontos.