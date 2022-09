Wilson Manafá continua a ganhar ritmo depois de uma grave lesão que o afastou dos relvados durante cerca de nove meses. Neste sábado, o lateral direito foi novamente titular no FC Porto B, contribuindo para o triunfo frente ao Torreense (2-0).

Após 67 minutos de jogo em Mafra, Manafá surgiu mais uma vez no onze da formação secundária e ficou em campo durante 73 minutos, saindo pouco de fazer a assistência para o segundo golo dos dragões, na 7.ª jornada da II Liga.

O Torreense ficou em inferioridade numérica por expulsão de João Afonso (29m) e o Nilton Varela inaugurou a contagem ainda na primeira parte (40m).

Na etapa complementar, ao minuto 70, Manafá subiu pelo corredor direito e cruzou de primeira para o golo de Wendel Silva. Francisco Meixedo e João Marcelo, que fazem igualmente parte do plantel principal do FC Porto, também jogaram de início na formação orientada por António Folha.

O FC Porto B sobe ao terceiro lugar, com 13 pontos, à condição. O Torreense continua no último lugar, com quatro.

VÍDEO: a assistência de Manafá para o 2-0: