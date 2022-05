Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, analisa a vitória sobre o Benfica, na Luz (0-1), e consequente conquista do título nacional 2021/22:

[foi com a «arma» do Benfica que chegou ao golo da vitória. Essa capacidade de adaptação da equipa foi o segredo do título?] «Por aquilo que era a equipa inicial… tínhamos analisado várias formas de o Benfica abordar o jogo. Mas estávamos preparados para desmontar essa organização defensiva, e saber o que era preciso para o Benfica não explorar aquilo em que é forte. Não pensávamos no empate. Fomos percebendo, pelos adeptos e pelo seu peso histórico, que ia ser um jogo competitivo. E era preciso saber pressionar num primeiro momento, mais alto, saber esperar o Benfica querer assumir o jogo. Fomos muito inteligentes, e fomos jogando com aquilo que o jogo dá. A dada altura tive de ajustar, meti o Galeno na esquerda e o Pepê a ajudar a acompanhar o Darwin. Mudámos a linha defensiva, com o Grujic a ajudar entre os centrais. Fomos ajustando para estarmos preparados defensivamente, pois seríamos campeões se não sofrêssemos golos, mas também à espera da transição, e fomos procurando isso. Correu bem. Tivemos um jogador explosivo como o Zaidu a chegar ao ataque, o que diz bem da evolução de alguns jogadores.»