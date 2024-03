Fernando Gomes confirmou esta quarta-feira que abandona a administração do FC Porto no final do atual mandato. Recorde-se que Pinto da Costa já tinha anunciado João Rafael Khoeler como novo responsável financeiro, no caso de ser reeleito presidente nas eleições de abril, tendo agora sido confirmado que Fernando Gomes deixa em definitivo o clube.

«Orgulho-me se ter sido parte desta equipa, fazendo sempre o melhor que sabia, mas tudo chega ao fim e para mim esta Academia da Maia é o final da minha colaboração direta, na administração, com o FC Porto», referiu Fernando Gomes.

«Orgulho-me de ter percorrido este percurso. Foi uma honra ter estado estes dez anos ao lado do presidente Pinto da Costa.»