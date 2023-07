Fran Navarro, como o Maisfutebol já noticiou, passou a manhã a fazer exames medicos no Estádio do Dragão e vai ser oficializado como reforço do FC Porto nas próximas horas. Nesses sentido, a SAD portista já deixa pistas que apontam para a chegada do jogador.

«Un dragón más», escreveu o FC Porto nas redes sociais, num vídeo em que mostra um novo seguidor do clube.