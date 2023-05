Gonçalo Borges cumpriu no passado domingo a promessa feita a uma das famílias carenciadas, com crianças portadoras de doenças, que visitou em dezembro de 2022: assistir a um jogo no Estádio do Dragão.

A família em questão esteve nas bancadas do recinto a acompanhar as incidências do dérbi frente FC Porto e Boavista (1-0).

Já após o apito final, foram ao relvado e reencontraram Gonçalo Borges, que entregou uma camisola de Pepê à jovem adepta azul e branca.

O técnico Sérgio Conceição também confraternizou com a família, após o importante triunfo da formação portista.