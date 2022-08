Titulares no triunfo em Vizela, Uribe e Grujic são os mais recentes nomes no boletim clínico do FC Porto.

De acordo com os dragões, o médio colombiano está a recuperar de uma gastroenterite enquanto o internacional pela Sérvia apresentou fadiga muscular.

Os dois futebolistas foram, recorde-se, substituídos por Sérgio Conceição no decorrer da partida. Uribe deu o lugar a Otávio ao intervalo, já Grujic foi rendido por Eustáquio à passagem da hora de jogo.

Os campeões nacionais venceram o Vizela por 1-0 graças a um golo de Marcano, em cima do minuto 90. Na próxima jornada, o FC Porto recebe o Sporting no Dragão.