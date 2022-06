O FC Porto atualizou o estado clínico do avançado da equipa de sub-15, Rodrigo Moreira, que foi transportado para o hospital, depois de ter sido atingido por uma bola na cara durante o jogo deste domingo, frente ao Vitória de Guimarães, relativo à última jornada do Campeonato Nacional de Juniores C.

«O jovem de 15 anos foi atingido com uma bola e teve de ser assistido em campo pela equipa médica após sofrer um traumatismo crânio-encefálico», esclarece a nota dos dragões.

«Devido à gravidade da situação, o corpo clínico presente necessitou de apoio no local prestado pelo INEM - que encaminhou o jovem jogador para o Hospital de Guimarães. Após avaliação, os médicos decidiram transferir Rodrigo Moreira para a principal unidade hospitalar da cidade Invicta, onde este se encontra estável e permanecerá em vigilância médica nas próximas horas», pode ainda ler-se.

Durante o momento em que Rodrigo Moreira foi assistido, portistas e vimaranenses formaram uma barreira para proteger o colega. Na reta final, os jogadores limitaram-se a trocar a bola entre si.