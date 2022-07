Iván Marcano, jogador do FC Porto, na flash interview ao Porto Canal, após o triunfo por 2-1 diante do Mónaco, no jogo de apresentação aos adeptos:

«[Sentimento ao voltar a jogar no Dragão] É um sentimento de felicidade. Estou muito contente por voltar e ajudar os meus companheiros de equipa. Os adeptos tiveram um comportamento top, tivemos as bancadas cheias.

[Dupla com Pepe] É sempre muito fácil porque ele é um grande jogador, é o nosso capitão e estamos muito bem, em sintonia.

[Quão dura foi a época passada e objetivos para 2022/23] Para já, estar com saúde e deixar essas lesões para trás. Isso é o mais importante. Depois, tentar ajudar a equipa para o que vier.

[Análise ao jogo e projeção da Supertaça] Foi um jogo bem conseguido da nossa parte, a primeira [parte] mais equilibrada, na segunda estivemos melhor. Estamos prontos para enfrentar a final da Supertaça, que é muito importante para nós.»