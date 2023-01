O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação de contrato até 2027 com o defesa-central João Marcelo.

O jogador brasileiro acrescenta, assim, três anos relativamente ao anterior vínculo com os dragões.

João Marcelo, de 22 anos, formado no Boavista-RJ e no Grémio, estreou-se como sénior no Tombense, clube que o emprestou aos portistas em 2020. Após várias presenças na equipa B, o emblema azul e branco viria a acionar a opção de compra.

Na temporada passada, estreou-se pela equipa principal sob o comando de Sérgio Conceição, mas em 2022/23 jogou apenas pela formação secundária, com um total de 12 jogos, três golos e uma assistência.