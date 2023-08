O FC Porto anunciou nesta terça-feira a contratação de Jorge Sánchez, lateral mexicano que chega aos dragões por empréstimo do Ajax.

O jogador de 25 anos reforça o FC Porto depois de na época passada ter participado em 26 jogos, anotando três golos e três assistências.

Esses números, porém, não foram suficientes para convencer toda a gente. Não foram suficientes para convencer, por exemplo, Wesley Sneijder.

Em janeiro, no programa no qual é comentador, o antigo médio que foi campeão europeu pelo Inter Milão com José Mourinh não foi nada meigo com o agora jogador do FC Porto.

«Acho que Jorge Sánchez e Calvin Bassey [também do Ajax] são os piores laterais do top-8 do campeonato», declarou.

E o tema não ficou por aí, uma semana depois, o internacional neerlandês voltou a falar de Sánchez para dizer que as críticas lhe tinham valido… muitos apupos de adeptos mexicanos.

«Na semana passada disse algo sobe Sánchez e tenho a caixa de mensagens cheia de adeptos mexicanos. Não estavam contentes. Não sei se eles veem os jogos da Erdivisie por lá. Mas também conseguem ver, certo? São os dois péssimos», reforçou.