O FC Porto perdeu nesta quinta-feira por 32-30 na Hungria, frente ao Vezprém, e a derrota afasta os dragões dos oitavos de final da Liga dos Campeões, quando ainda têm duas jornadas por disputar.

Ao intervalo os dragões perdiam por 15-14 e com a décima derrota em 12 jogos, a equipa azul e branca diz adeus à possibilidade de chegar a um dos seis lugares de apuramento.

No jogo frente ao terceiro classificado do grupo A, António Areia foi o melhor marcador da equipa portuguesa, com seis golos em oito remates.

Na última jornada, agendada para 1 de março, os dragões recebem o Wisla Plock, sendo que fica ainda a faltar disputar um jogo em atraso frente ao Dín. Zagreb.

Também nesta quinta-feira, o Nantes, dos portugueses Alexandre Cavalcanti, Pedro Portela e Manuel Gaspar, perdeu em casa com o Kielce por 33-30.