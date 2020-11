Toque de calcanhar de Corona e remate cruzado e colocado de Luis Díaz. Golaço no Dragão ou em qualquer parte da Europa.

O lance do 3-0 no triunfo do FC Porto sobre o Marselha está nomeado para golo da jornada na Liga dos Campeões.

A votação estão outros três golos: o de Magomed Suleymanov na derrota do Krasnodar frente ao Sevilha, o de Lautaro Martínez pelo Inter, que perdeu contra o Real Madrid, e o segundo golo de Alassane Pléa na goleada do Borussia Mönchengladbach ao Shakhtar.

Veja os golos nos vídeos associados.