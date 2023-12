Apesar de não terem sido vistos no treino do FC Porto durante os 15 minutos abertos aos jornalistas, João Mário e Wendell podem recuperar a tempo da receção importante dos azuis e brancos ao Shakhtar Donetsk para a Liga dos Campeões.

«O João Mário vai ser até à última. Com certeza que vamos fazer tudo: nós, o departamento médico. Para o Wendell também é possível», afirmou Sérgio Conceição na conferência de imprensa prévia ao jogo da 6.ª jornada da Champions, no qual os dragões tentarão selar a passagem aos oitavos de final da prova.

Apesar de esperar a recuperação dos laterais, o treinador dos portistas descartou a titularidade de ambos. «São jogadores que estão fora há algum tempo e, mesmo que seja possível, nunca será uma utilização de 90 minutos. Serão sempre opção a ter com o decorrer do jogo», apontou.

Certas para esta quarta-feira são as ausências dos lesionados Marcano e Veron, bem como de Zé Pedro e João Mendes, que não estão inscritos na Liga dos Campeões. Questionado sobre se Jorge Sánchez será titular, Conceição disse ser fácil deduzir o que vai fazer. «Na defesa ou meto o Zaidu e o Jorge, ou faço adaptações», disse, sem confirmar que será Fábio Cardoso a fazer dupla com Pepe no eixo defensivo, mas concordar com a dedução do jornalista que o questionou sobre o tema ao lembrar que Fábio Cardoso entrou na reta final do jogo com o Casa Pia e David Carmo não foi sequer convocado. «É uma dedução de alguém que está dentro do futebol... que está habituado a ver futebol», limitou-se a dizer.