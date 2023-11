Sérgio Conceição considera que a falta de eficácia que o FC Porto revelou no último jogo com o Estoril (0-1) trata-se apenas de um «momento» da equipa e recordou uma história antiga dos tempos em que treinou a Académica.

«Em relação á eficácia, o futebol é simples, é fazer golos na baliza adversária e não deixar sofrer na nossa baliza. Em relação a isso, tive um episódio como treinador da Académica onde estava difícil. Depois de treinos fantásticos, com os jogadores com disponibilidade, uma grande mobilidade com bola, mas depois nos jogos não acontecia isso. Os jogadores tremiam, escondiam-se um bocadinho do jogo. E o que é que eu achei? Achei que nos treinos estavam a fazer algo errado, então fiz o contrário. Durante dois ou três dias levavam as bolas para o campo, mas não tocavam na bola. Faziam movimentos, mas tudo sem bola. Ganhámos três ou quatro a um nesse fim de semana», começou por enunciar.

Uma receita que o treinador pensa, agora, adaptar às novas circunstâncias, na véspera do segundo jogo com os belgas do Antuérpia, relativo à quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.

«Quando queremos meter um bocadinho de velocidade no treino, metemos baliza. Ou seja, a velocidade é feita com finalização. Setenta por cento dos exercícios que fazemos é com baliza e finalização. Se calhar vou fazer o contrário, tirar as balizas. Deu-me agora uma excelente ideia. Nós trabalhamos, mas acho que é o momento. Em Antuérpia, na primeira parte, tivemos duas ocasiões claras de golos que não fizemos e, na segunda parte, nas quatro ocasiões que tivemos fizemos golo», destacou ainda.