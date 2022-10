O FC Porto realiza esta terça-feira o terceiro jogo na Liga dos Campeões desta temporada, frente ao Bayer Leverkusen, com início marcado para as 20h00 e que poderá acompanhar no AO VIVO do Maisfutebol.

O colombiano Matheus Uribe é a única dúvida para Sérgio Conceição, o médio de 31 anos foi operado ao punho direito no sábado e fez tratamento.

O checo Patrik Schick é a principal ameaça alemã para o encontro desta noite.

Os dragões ainda não somaram qualquer ponto na competição, enquanto que a formação alemã tem três pontos.