O FC Porto apurou-se para os quartos de final da Liga dos Campeões após um triunfo épico no prolongamento em casa da Juventus. Na véspera do duelo contra o Chelsea, Pepe sublinhou que é importante esquecer a eliminatória anterior.



«Temos de ter noção de que o jogo da Juventus já passou, faz parte da história. O mais importante é este jogo. Sabemos das dificuldades que vamos encontrar. Temos de ter concentração competitiva, muita paixão, humildade e trabalhar em equipa em várias ocasiões, tendo sempre sentido de baliza. Vamos ser uma equipa difícil de derrotar. Quem jogar vai tentar honrar as nossas cores e dar uma alegria aos adeptos», referiu o experiente defesa, em conferência de imprensa.



Mas será que a eliminatória contra a Vecchia Signora deu arcaboiço à equipa? O internacional português confessou que deu mais «personalidade» a cada um dos jogadores dos dragões.



«Deu mais personalidade aos jogadores. Em inferioridade numérica, fomos compactos e tivemos na cabeça o que o treinador nos pediu. O jogo vai ditar situações completamente diferentes. Vamos fazer tudo para ter um resultado positivo», respondeu.



Esta eliminatória vai ser jogada em Sevilha em virtude das restrições em relação às viagens de passageiras vindos de Portugal impostas pelo Reino Unido. Apesar do FC Porto receber o Chelsea num estádio neutro, Pepe salientou a importância de não sofrer a jogar «em casa»



«É sempre bom jogar em casa, mesmo que não haja adeptos. Faz recordar as nossas cores. São dois jogos a eliminar e temos de jogar com isso. Estamos preparados. Não sofrer golos em casa é muito importante na Champions. Nesse sentido, a equipa está focada e mentalizada em fazer um bom jogo e não sofrer», concluiu.