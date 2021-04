Além de ter abordado a primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões contra o Chelsea, Pepe falou sobre a relação que mantém com Cristiano Ronaldo. Os dois jogam juntos na seleção nacional e partilharam o balneário durante sete anos no Real Madrid.



O defesa do FC Porto não escondeu a admiração que tem por CR7 e defendeu-o das críticas.



«Admiro muito o Cris desde o Real Madrid, isso já é público. Para mim ele é o melhor jogador do mundo, da história do futebol aliás. Ele conseguiu fazer o que ninguém fez: ganhou em Inglaterra, em Espanha e Itália, e ganhou na seleção de Portugal. Somos dez milhões de pessoas e ele foi o nosso capitão. Muita gente critica-o sem saber o que é estar em campo. Basta ver o jogo no Europeu onde ele chamou o Moutinho para bater o penálti. Assumiu a responsabilidade e essa é uma das suas características», referiu, no excerto de uma entrevista divulgada pela TNT Sports do Brasil.



Veja: