Djordje Vukicevic, o bombeiro que apanhou a braçadeira que Cristiano Ronaldo atirou para o relvado no Sérvia-Portugal, veio a público explicar como tudo aconteceu.



«O Ronaldo estava agitado, atirou a braçadeira e ela caiu mesmo junto a mim», explicou Vukicevic à Agência Reuters, posando para as fotografias com a braçadeira do capitão de Portugal.



O bombeiro sérvio já tinha decidido que qualquer camisola ou outra recordação que conseguisse naquele jogo serviria para ajudar Gavrilo Djurdjevic, um bebé de seis meses que sofre de atrofia muscular espinhal.



«Toda a equipa de bombeiros concordou que a braçadeira seria para ajudar o pequeno Gavrilo», concluiu Djordje Vukicevic.

Aleksandar e Nevena Djuridjevic, os pais de Gavrilo, precisam de 2,5 milhões de euros para pagar o tratamento do bebé. Até agora, conta a mãe, receberam donativos na ordem dos 500 mil euros.



«Nem queríamos acreditar que pessoas que não nos conhecem pudessem apanhar a braçadeira e fazer um leilão para nos ajudar», desabafou a mãe, Nevena, a partir da vila de Cumic.



A melhor proposta pela braçadeira de Cristiano Ronaldo, até ao momento, ronda os 50 mil euros.