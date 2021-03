Nos minutos finais do jogo contra a Sérvia, Cristiano Ronaldo recebeu um cruzamento de Nuno Mendes, aproveitou a saída em falso do guarda-redes contrário e atirou para a baliza deserta. O defesa sérvio, Mitrovic, fez o corte quando a bola já tinha ultrapassado a linha de baliza.



A equipa de arbitragem não considerou que a bola tenha entrado perante os protestos do capitão da seleção nacional. Cristiano Ronaldo viu o cartão amarelo, mas continuou visivelmente frustrado e segundos antes do árbitro apitar para o final do encontro, atirou a braçadeira de capitão para o chão e dirigiu-se para o túnel de acesso aos balneários.



