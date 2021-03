Gary Lineker, Rio Ferdinand e Joe Cole, antigos internacionais ingleses, ficaram extasiados com a exibição de Pepe, na terça-feira à noite, frente à Juventus, como integrantes do painel de comentadores no programa da Liga dos Campeões da BT Sport.

«E a exibição do outro português que ninguém esperava? Disse que ninguém esperava pela idade dele, mas que exibição!», começou por apontar o antigo avançado. Joe Cole, por seu lado, destacou o «exemplo» de Pepe aos 38 anos, considerando que o central do FC Porto continua a ser «um dos melhores do mundo na sua posição».

Rio Ferdinand diz mesmo que Pepe é um verdadeiro exemplo do que um central deve ser. «Se eu estivesse agora a treinar, ia buscar estes vídeos do Pepe e mostrava-os a todos os jovens para perceberem o que devem fazer a nível de posicionamento, entrega, comunicação e foco. Especialmente tudo o que diz respeito à defesa da área. Ele fez 18 cortes, foi uma exibição perfeita quanto ao comportamento que um central deve ter na área», atirou.

Gary Lineker fez ainda mais um elogio ao experiente central português. «Às vezes ele consegue ser irritante. É daqueles jogadores que odeias defrontar, mas queres tê-lo na tua equipa», acrescentou.