Sérgio Conceição reconheceu que o FC Porto terá pela frente nesta quarta-feira um poderosísismo adversário, talvez o mais forte que os azuis e brancos defrontaram na presente temporada.

«Jogo mais difícil da época? Teoricamente, podemos dizer que sim, que talvez seja o adversário que pode criar mais dificuldades. Na prática resume-se ao que fizermos, em função do poderio do adversário. É preciso o FC Porto muito competente, competitivo e intenso no jogo», apontou sobre o jogo com o Arsenal no Estádio do Dragão.

«Saber quando pode e deve pressionar, em que zona e em que momentos, caso contrário corremos o risco de dar ao Arsenal o que gosta e pomo-nos a jeito», acrescentou, reconhecendo que na preparação destes jogos é preciso ir ainda «mais ao pormenor» para perceber como anular os pontos fortes e explorar os pontos francos do adversário.

Para o duelo desta quarta-feira, que será transmitido pela TVI e também no site e APP do Maisfutebol a partir das 20h00, Mehdi Taremi é baixa confirmada. «O Taremi está fora. Teve problema no adutor. Para este jogo está fora», referiu Conceição.