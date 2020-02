O FC Porto disputa, esta quinta-feira, a passagem aos oitavos de final da Liga Europa frente ao Bayer Leverkusen. Os dragões têm quatro jogadores em risco para a fase seguinte: Uribe, Corona, Manafá e Alex Telles.



Confrontado sobre de que forma essa situação poderá condicionar os azuis e brancos, Conceição respondeu com humor.



«Não olhamos para os jogadores que têm amarelos ou que estão em risco. Eu também estou em risco de ser suspenso. Não é por aí que vou deixar de estar de forma apaixonada no banco. A preparação do jogo e o foco do jogo tiveram a ver com poderio e capacidade do adversário e com o que podemos fazer para ganhar», disse, em conferência de imprensa.



O técnico do FC Porto não confirmou a utilização de Pepe na partida europeia. Afastado dos relvados desde o Clássico frente ao Benfica, o internacional português foi esta quarta-feira considerado apto e voltou a treinar sem limitações.



«Espero contar com todos ao mais alto nível e fortes quer a nível emocional, físico e táctico. Quando um treinador tem todo o plantel à disposição, fica mais contente. Tenho mais dores de cabeça, mas são dores que todos querem ter. Gostava de ter toda a gente disponível, mas infelizmente não é possível», referiu.