Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, comentou desta forma a vitória frente à Lazio de Roma (2-1), na primeira mão do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa:

«Talvez a mensagem do treinador antes do jogo não tenha sido clara, não estávamos a fazer o que tínhamos preparado, talvez não tivesse passado bem a mensagem. Nós percebemos o porquê do adversário estar a sair da nossa pressão alta, mas retificámos isso ao intervalo. Chegámos várias vezes ao último terço e foi evidente a melhoria da equipa na segunda parte.»

«Vamos apanhar aqui um ciclo infernal de vários jogos. Estamos felizes pelo que o Toni fez, porque fez dois golos, mas sobretudo pelo trabalho que tem feito diariamente. Faz parte de um grupo de jogadores que não têm tido tantos minutos mas que merecem a oportunidade.»

«Ainda de tarde vi que havia jogos como o Barcelona-Nápoles, o Dortmund-Rangers, jogos de grande nível. Queremos dignificar a história do FC Porto na Europa. Sabemos da dificuldade que vamos ter na Taça de Portugal, na Liga Europa, no campeonato, que é o nosso principal objetivo. Mas não foi por isso que fizemos as alterações. O Evanilson tem enfrentado alguma fadiga, o Vitinha também, o Mehdi com muitas viagens e jogos da seleção. Preciso de gente fresca e é esta a mensagem. Se o Toni, o Pepê e o Grujic foram chamados hoje, é porque merecem.»

«O João Mário pode melhorar ainda no capitulo do cruzamento, mas se cruzar mal e der golo, está bom na mesma. A evolução dele tem sido muito boa. Eu passei por essa situação e sei que não é fácil para um ala, com as caraterísticas que o João tem. Depois, há aquela questão do fim da formação. Até aos seniores, os miúdos só jogam a sério nas fases finais, de de resto não têm competitividade. Isso nota-se sobretudo nos jogadores da frente. Isso tem sido trabalhado com o João, o Diogo Costa, o Vitinha e com todos os jovens que temos utilizado.»

«A percentagem na eliminatória continua a 50-50, temos que ser bravos em Roma e ainda melhores que hoje. A Lazio fez uma primeira parte de qualidade e nós não estivemos tão bem como costumamos estar. Há um misto de qualidade da Lazio e demérito nosso. Na segunda parte foi diferente.»