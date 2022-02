A FIGURA: Toni Martínez

Terminou a época passada como parceiro de Taremi na frente de ataque e iniciou a temporada da mesma forma. Porém, foi perdendo espaço no leque de opções, sobretudo a partir de outubro e da constrangedora derrota com o Santa Clara, nos Açores, para a Taça da Liga. Esta noite, regressou à titularidade e fez um dos melhores jogos de dragões ao peito, marcando dois belos golos. O primeiro, quando o FC Porto estava em desvantagem no marcador, foi fundamental para inverter o rumo encontro. Saiu ao minuto 69, completamente esgotado.



FICHA E CRÓNICA DO JOGO



O MOMENTO: Toni Martínez faz o empate. MINUTO 37.

O jogo caminhava para o intervalo, o FC Porto parecia intranquilo e não criava grandes oportunidades de bolo. De repente, João Mário surgiu com espaço na direita e tirou um cruzamento para a área da Lazio, onde estavam quatro adversários e apenas um dragão: Toni Martínez. O espanhol fugiu à marcação e desviou com um grande cabeceamento para o poste mais distante. Um golaço.



OUTROS DESTAQUES



João Mário: sentiu algumas dificuldades no plano defensivo, tendo pela frente a unidade mais perigosa da Lazio, o italiano Mattia Zaccagni. Porém, no capítulo ofensivo, João Mário demonstrou uma vez mais a sua importância, terminando o encontro com duas assistências para golo. Foi pelo seu corredor e do seu pé direito que saíram os cruzamentos para o bis de Toni Martínez.

Mattia Zaccagni: o extremo italiano contratado pela Lazio ao Hellas Verona (empréstimo com opção de compra obrigatória) atravessa um belo momento de forma. Inspirado pelos dois golos na última jornada da Serie A, frente ao Bolonha, Zaccagni surgiu a todo o gás no Estádio do Dragão e marcou num belo gesto técnico, de calcanhar, ainda na primeira parte, depois de ter fugido à marcação de Zaidu. Deu muito trabalho a João Mário e ameaçou o 2-2 num remate de fora da área, já ao cair do pano.



Otávio: a gestão dos índices físicos da equipa não pode passar por Otávio. O médio luso-brasileiro é cada vez mais importante neste FC Porto, sobretudo em noites onde parece faltar a inspiração e a equipa começa a demonstrar alguma ansiedade. Mais um desempenho positivo, seja à direita na primeira parte ou sobretudo ao centro na segunda.



Mbemba: boa exibição do defesa-central congolês, que caminha para o final de contrato com o FC Porto. Deve terminar a sua ligação ao clube portista precisamente na sua melhor fase, em que assumiu-se como o parceiro ideal para Pepe no eixo defensivo.