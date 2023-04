Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a vitória por 1-0 no dérbi com o Boavista, da 30.ª jornada da Liga:



«Queremos sempre fazer mais. Normalmente, a minha equipa não cai no facilitismo de marcar um golo e gerir. Mesmo nós treinadores, no nosso trabalho, achamos sempre que podemos evoluir mais todos os dias. Com os jogadores acontece o mesmo.



Um dérbi da cidade do Porto é sempre um jogo difícil independentemente da fase ou da classificação das equipas. É um jogo diferente. O Boavista esteve bem organizado e até com mais agressivo do que nós com e sem bola. Daí as minhas mexidas ao intervalo. Foi uma vitória difícil, mas justa.»



[A espaços parecia que a bola queimava. Concorda?]:



«Não. Senti que não diversificámos o jogo ofensivo principalmente no último terço. Não tivemos grandes dificuldades na primeira fase de construção porque o Boavista também não pressionou muito alto. Não era necessário alguns jogadores baixarem tanto porque faziam falta em espaços mais à frente. Faltou-nos velocidade, agressividade e ferir o adversário em espaços que eu achava que podíamos explorar. A bola a queimar? Não vi. Todos os que estiveram em campo, são jogadores com qualidade. Não vi nenhuma bola a queimar. À medida que caminhamos para o final em todos os campeonatos... Se tivesse visto este jogo numa outra altura, se calhar não fazia essa pergunta.»