Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Marítimo (2-1), no Estádio do Dragão, em jogo da 20.ª jornada da Liga:

[Melhor a primeira parte do que a segunda?]

- Não acho, acho que fizemos um jogo muito competente dentro daquilo que esta equipa nos tem habituado. É verdade que num ou noutro momento era preciso um pouco mais de agressividade, principalmente sem bola, mas tivemos o jogo sempre controlado. Tivemos algumas situações no último terço do adversário que se tivéssemos definido melhor o resultado seria outro. Fizemos o segundo golo, tivemos oportunidade para o terceiro e, logo a seguir, o adversário fez o golo. Um 2-1 é um resultado que não dá muita segurança, mas mantivemos a nossa identidade de ir à procura de mais golos. Não o conseguimos por alguma falta de eficácia ofensiva, mas parabéns aos meus jogadores.

[Chegou aos 250 jogos, é terceiro treinador do FC Porto com mais jogos]

- Foi mais um, contente com a vitória.

[Fica a apenas cinco de Artur Jorge…]

- Obviamente que fico contente com esses números, é também o meu jogo mil como profissional de futebol, entre jogador e treinador. Mas a minha exigência ou a minha preocupação é levantar-me amanhã e pensar já no jogo com o Arouca.

[Perdeu Luis Diáz, como vai lidar com essa situação?]

- [longo silêncio]… Sabe que nas grandes empresas, nos grandes clubes, o planeamento é feito em função dos objetivos. Quando não há esse planeamento, temos de refazer esses objetivos. Eu sou exigente, é verdade que está mais difícil, mas faz parte das minhas funções encontrar soluções. Temos de olhar para o futuro e tudo o que são os nossos objetivos poderá ficar mais difícil de concretizar.

[Vai chegar alguém?]

- Não sei…

[Hoje contou com vários regressos na defesa…]

- Hoje tinha defesas a mais, dois centrais e dois laterais no banco.