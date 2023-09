Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, depois da vitória sobre o Estrela da Amadora (1-0), no Estádio José Gomes, na abertura da 5.ª jornada da Liga:

Satisfeito com o resultado das mudanças que implementou?

- Sim, faz parte do nosso trabalho. Um sistema alternativo que hoje achámos que era importante para a equipa, naquilo que é a dinâmica do jogo, com bola ou sem bola. Não é novo, já joguei de uma fora diferente do que é o habitual 4x4x2. Hoje queríamos povoar mais um bocadinho o corredor central da nossa linha defensiva. No setor intermédio, com a inclusão do André Franco sobre a direita, muitas vezes por dentro, proporcionou ali um três para dois, face aos médios do Estrela. Enfim, tinha que ver com os jogadores que tivemos nestes quinze dias. É normal uma equipa de futebol ter mais do que um sistema tático.

Lesões de Marcano e de Evanilson condicionaram estratégia?

- Tentei manter o plano de jogo. O Wendell entrou para o lugar do Marcano e o Mehdi [Taremi] para o lugar do Evanilson. É um jogo difícil para o treinador, não só pela dificuldade do Estrela, a jogar em sua casa, com jogadores com muita largura, enfim, tínhamos de estar atentos aos pressupostos do Estrela, mas principalmente com a nossa equipa que entrou com dois alas de cada lado. Praticamente jogámos com sete jogadores de vocação ofensiva. Foi difícil e, com as incidências do jogo, ficou ainda mais difícil. Mas estamos aqui para ajustar e o mas importante foram os três pontos.