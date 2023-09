Figura: Taremi entra e marca

O internacional iraniano não fazia parte do onze inicial na revolução promovida por Sérgio Conceição, mas acabou por ser determinante, mais do que no jogo, no resultado final, uma vez que entrou e marcou o golo solitário que se traduz em três preciosos pontos para o FC Porto. O avançado ainda estava em branco na atual edição da Liga, mas tinha ganho moral, com mais um golo ao serviço da seleção. Começou no banco, mas foi chamado à contenda, logo aos 15 minutos, face à lesão de Evanilson. Entrou aos quinze e marcou aos 30, com a sua eficácia demolidora na área, depois de um passe vertical de Pepe. Depois fez o seu jogo habitual, recuando no campo para ir buscar a bola ou mesmo para ajudar a defender, como aconteceu muitas vezes na parte final do jogo. Insistimos, Taremi foi determinante, acima de tudo, no resultado e, não foi por acaso que os adeptos não se cansaram de gritar pelo seu nome no final do jogo.

Momento: lesão de Marcano baralha tudo

Estava toda a gente ainda a digerir as muitas mudanças promovidas por Sérgio Conceição no onze quando, logo aos 4 minutos, Ivan Marcano, ao tentar chegar a uma bola, lesionou-se. Fez sinal para o banco e saiu mesmo, obrigando o treinador do FC Porto, sem mais centrais no banco, a rever toda a sua estratégia. Entrou Wendell e o FC Porto voltou a defender com uma linha de quatro, com o brasileiro mais preso sobre a ala, face às constantes subidas de Gonçalo Borges no lado contrário.

Outros destaques:

Léo Cordeiro

O Estrela entrou muto bem no jogo, respondendo às investidas do FC Porto, com rápidas transições, muitas delas a surgirem nos passes verticais de Léo Cordeiro, sempre com a mira na velocidade dos dois Ronaldos do Estrela. Um grande jogo do médio brasileiro que, além de lançar os companheiros, foi muitas vezes até à entrada da área, à procura de bolas perdidas e, numa delas, até esteve perto e marcar, com a bola a passar muito perto da baliza de Diogo Costa.

Ronald Pereira

Este avançado é um portento de energia, sempre a levar a equipa para a frente, com um jogo vertical que colocou muitas dificuldades à defesa do FC Porto. Teve uma arrancada fenomenal no final da primeira parte em que deixou Alan Varela nas costas antes de rematar à figura de Diogo Costa. Ainda ensaiou uma nova investida no final do jogo que voltou a provocar muitos calafrios na área do FC Porto.

Gonçalo Borges

O jovem extremo já tinha dado boas indicações sempre que saltava do banco de suplentes e esta noite foi um dos contemplados com a titularidade e correspondeu com mais uma grande exibição, fazendo a cabeça em água a João Reis sobre o flanco direito. Também teve de adaptar-se depois das mudanças impostas pela lesão de Marcano, mas adaptou-se, com mais ou menos dificuldades, na defesa do flanco, com o apoio de André Franco.

David Carmo

Uma das surpresas no onze do FC Porto, senão mesmo a maior, uma vez que o central contratado na época passada, por 20 milhões de euros, não jogava para a Liga há quase um ano (29 de outubro de 2022). Entrou para jogar no eixo ao lado de Marcano e Pepe, mas rapidamente teve de readaptar-se ao novo figurino ditado pela entrada de Wendell. Esteve seguro ao longo do jogo e impôs o seu físico para ganhar algumas bolas aos possantes avançados do Estrela.