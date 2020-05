Héctor Herrera teceu rasgados elogios ao antigo companheiro no FC Porto, Jesús Corona. Segundo o médio do Atlético de Madrid, o extremo dos dragões está entre os três melhores futebolistas mexicanos da atualidade.



«Dos que jogam o primeiro seria eu (risos). Sem contar comigo, colocava Carlos Vela no primeiro lugar, pois tem uma qualidade única e é um enorme jogador. Além disso, temos um ótima relação. Outro dos meus jogadores preferidos é o Tecatito Corona. Sempre lhe disse que me encanta e que é diferente dos outros. Faz coisas que nem Vela faz. Em terceiro lugar escolho o Chicharito por tudo o que é atualmente e pelo que representa para a seleção do México. É o melhor marcador e uma inspiração para todos os mexicanos», apontou, numa entrevista à GQ México.



Além dos três melhores jogadores da atualidade do seu país, Herrera foi desafiado a eleger os três melhores de sempre pela seguinte ordem: Cuauhtémoc Blanco, Hugo Sánchez e Rafa Márquez.



Por último, o ex-FC Porto admitiu que prefere Messi a Cristiano Ronaldo. «Acho que é a melhor comparação que se pode fazer no mundo. Admiro e respeito os dois, mas fico com Messi. O seu talento é natural, embora não tire mérito a Cristiano porque trabalho muito para ser o que é. Joguei poucas vezes contra os dois, mas acho que o Messi é mais difícil [de marcar]. Não sabes o que vai fazer. São os dois melhores jogadores do mundo e da história do futebol», afirmou.