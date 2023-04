Após a vitória no dérbi contra o Boavista, Sérgio Conceição convocou os adeptos do FC Porto a marcarem presença na partida contra o Famalicão, da próxima quinta-feira, referente à segunda eliminatória das meias-finais da Taça de Portugal.



«Posso esquecer-me e vou aproveitar para dizer já. Convoco todos os adeptos para quinta-feira. É um jogo contra um adversário... dei uma vista de olhos ao Sporting e vi que o Famalicão fez muitas mudanças no onze. É demonstrativo da vontade normal e natural do João [Pedro Sousa] em levar a sua equipa ao Jamor. Eu tenho a mesma vontade. Convoco todos os adeptos para termos uma casa jeitosa. Vamos defrontar uma equipa difícil. Tenho um carinho especial pelo Jamor e pela final da Taça. É um dia do qual os adeptos gostam, é diferente e queremos estar presentes mais uma vez», disse, na sala de imprensa do Dragão.



Recorde-se que os portistas partem em vantagem para a segunda mão depois de terem vencido no Minho por 2-1.