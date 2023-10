Após um dia de folga, o FC Porto iniciou a preparação para o jogo contra o Estoril, da 10.ª jornada da Liga.



A sessão de trabalho dos dragões contou com a presença do presidente, Jorge Nuno Pinto da Costa. O plantel aplaudiu o dirigente portista, que chegou à centésima vitória na Liga na presidência do clube.



Foi, por isso, com a presença de Pinto da Costa que Sérgio Conceição orientou o treino desta terça-feira. Marcano Zaidu, Iván Jaime, Galeno, Veron e Wendell realizaram todos tratamento, refere a nota do FC Porto.



O próximo treino está agendado para as 10h30, desta quarta-feira, no Olival. O FC Porto-Estoril joga-se na próxima sexta-feira, às 20h15.