Declarações de Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, na sala de imprensa do Estádio do Vizela, após o triunfo (0-2) frente ao Vizela em jogo da jornada 9 da Liga. O técnico foi questionado pelo significado desta que foi a vitória 1000 de Pinto da Costa no campeonato:

«Durante o jogo não pensei uma única vez na vitória 1000 do presidente, não sei se vai ficar chateado comigo. Fico contente por essa longevidade do presidente, que essas vitórias dessem muitos títulos ao FC Porto, mas agora na cabeça nele a na minha já se pensa na próxima vitória, com o Estoril em casa, em que queremos muito ganhar. As vitórias são boas e saborosas quando no final conseguimos meter outra taça no museu, esse é o nosso trabalho. É um número histórico, o presidente mais titulado do mundo, onde o FC Porto mudou a sua história. Está ligado de forma incrível ao nosso clube».