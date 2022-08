O FC Porto iniciou, esta terça-feira, a preparação para o jogo contra o Rio Ave, da quarta jornada da Liga.



De acordo com os dragões, Taremi, Grujic e Manafá estão entregues ao departamento médico. O internacional iraniano fez tratamento ao traumatismo no joelho sofrido no Clássico contra o Sporting e permanece em dúvida para a visita a Vila do Conde. Já o médio sérvio realizou trabalho de ginásio e tratamento enquanto o lateral-direito, lesionado há vários meses, fez treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento.



Os campeões nacionais voltam a treinar esta quarta-feira, à porta fechada, no Olival.



O FC Porto joga em Vila no Conde, às 20h30, no próximo domingo, num jogo referente à quarta jornada da Liga.