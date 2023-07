Diogo Costa não faz parte das opções para o encontro de preparação do FC Porto contra o Rayo Vallecano, este sábado, no Dragão.



O internacional português não integra ficha de jogo divulgada pelos dragões. De acordo com fonte do FC Porto contactada pelo Maisfutebol, a ausência justifica-se com precaução depois de o guarda-redes ter sofrido um toque no último treino.

Não está, para já, em causa a participação de Diogo Costa na Supertaça Cândido de Oliveira frente ao Benfica, a 9 de agosto.



Sublinhe-se que os portistas oficializaram, minutos antes do arranque da partida, a contratação de Nico González. A chegada do médio espanhol, que pertencia ao Barcelona, foi inclusive anunciada pelo «speaker» no Dragão.



