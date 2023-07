O FC Porto marcou para esta quinta-feira os exames médicos e a assinatura de contrato de Nico González, segundo confirmou o Maisfutebol. O vínculo vai ser válido por quatro épocas (até junho de 2027).

Em solo português desde terça-feira, conforme o nosso jornal revelou na quarta-feira, o médio espanhol passou as últimas horas à espera de o Barcelona limar os detalhes finais da negociação com o emblema azul e branco.

Para garantir a chegada do reforço em definitivo, os dragões vão pagar oito milhões de euros por 60 por cento do passe do jogador de 21 anos. Há, entretanto, um acordo para comprar o restante do passe de forma progressiva (a depender de objetivos individuais).

O Barça, com quem Nico González tinha contrato até junho de 2026, assegurou ainda uma opção de recompra - a Imprensa catalã fala num valor de aproximadamente 15 milhões de euros.