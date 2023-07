Nico González não faz parte da lista de jogadores do Barcelona que vão participar no estágio de pré-época nos Estados Unidos.



Uma ausência que não deixa de ser surpreendente, visto que Xavi tinha dito que queria avaliar o médio na pré-temporada.«Nico González vai voltar, vai começar a pré-época connosco e depois vamos decidir. A pré-época é uma fase importante para os jogadores se mostrarem e para o treinador decidir», disse o catalão no início do mês.



O jovem jogador do Barça interessa ao FC Porto, mas também de clubes espanhóis e ingleses conforme revelou o seu pai. O facto de Nico González ter ficado de fora do estágio dos blaugranas no Estados Unidos é um sinal claro de que não vai entrar nas opções de Xavi para 2023/24.



O Barcelona parte esta quarta-feira para os Estados Unidos e regressa apenas dia 2 de agosto.



A lista de convocados do Barça para a digressão nos Estados Unidos:

Guarda-redes: Ter Stegen, Iñaki Peña e Astralaga;

Defensas: Araújo, Christensen, Marcos Alonso, Koundé, Eric Garcia, Iñigo Martínez, Lenglet, Mika Faye e Valle;

Centrocampistas: Oriol Romeu, Pedri, Kessie, Sergi Roberto, De Jong, Gündogan, Gavi, Casadó, Fermín e Aleix Garrido;

Delanteros: Dembélé, Lewandowski, Ansu Fati, Ferrán Torres, Raphinha e Lamine Yamal.