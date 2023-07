Depois de um domingo de descanso, o FC Porto voltou esta segunda-feira ao trabalho no Algarve sem Evanilson.



O avançado brasileiro não participou nas duas sessões coletivas, uma de manhã e outra à tarde, tendo feito apenas tratamento. Segundo informam os dragões, o atacante tem uma lesão muscular na coxa direita depois de ter volta à competição no jogo-treino contra o Imortal.

Esta lesão poderá pôr em risco a utilização de Evanilson na Supertaça frente ao Benfica, no início do mês de agosto.



Além de Evanilson, João Mário treinou de forma condicionada.



O FC Porto tem um duelo agendado com o Wolverhampton esta terça-feira, no Algarve.