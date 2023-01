Com os dois pontos deixados no Jamor diante do Casa Pia (0-0), o FC Porto já perdeu mais pontos em 15 jornadas da Liga 2022/23 do que em toda a campanha da época passada.

A equipa de Sérgio Conceição deixou pelo caminho 12 pontos, mais um do que nos 34 jogos de 2021/22, quando os azuis e brancos se sagraram campeões nacionais com um recorde de 91 pontos em 102 possíveis.

Este dado ganha ainda mais peso por ainda não estar sequer concluída a primeira volta da Liga e, mais importante, porque se traduz num terceiro lugar a sete pontos do líder Benfica e a um do Sp. Braga, que ascendeu ao segundo lugar. Na época passada, o FC Porto tinha 41 pontos à 15.ª jornada - mais oito do que agora - e era líder ex-aequo com o Sporting.

Com quem o FC Porto perdeu pontos em 2022/23:

Rio Ave (fora), 4.ª jornada: derrota (3-1);

Estoril (fora), 7.ª jornada: empate (1-1);

Benfica (casa), 10.ª jornada: derrota (0-1);

Santa Clara (fora), 11.ª jornada: empate (1-1);

Casa Pia (fora, 15.ª jornada: empate (0-0).

TOTAL: 12 pontos

Com quem o FC Porto perdeu pontos em 2021/22:

Marítimo (fora), 3.ª jornada: empate (1-1);

Sporting (fora), 5.ª jornada: empate (1-1);

Sporting (casa), 22.ª jornada: empate (2-2);

Gil Vicente (casa), 24.ª jornada: empate (1-1);

Sp. Braga (fora), 31.ª jornada: derrota (1-0).