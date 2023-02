Matheus Uribe e Galeno continuam a recuperar das mazelas do clássico de Alvalade e voltaram a falhar o treino que Sérgio Conceição orientou esta quinta-feira, no Olival, tendo em conta a receção ao Rio Ave, jogo da 21.ª jornada da Liga marcado para o próximo sábado (20h30),

Os dois jogadores sofreram microrroturas nos adutores esquerdos no decorrer do jogo com o Sporting e, segundo o boletim clínico divulgado pelo clube, continuam, em tratamento, entregues ao departamento médico, em conjunto com outros seis jogadores que também fizeram apenas tratamento às respetivas lesões: Francisco Meixedo, Fábio Cardoso, Wendell, Otávio, Veron e Evanilson.

O FC Porto volta ao trabalho esta sexta-feira, pelas 10h30, antes de Sérgio Conceição fazer a antevisão do jogo com o Rio Ave numa conferência e imprensa que está marcada para o meio-dia.