Galeno, jogador do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois da vitória sobre o Boavista (4-1), no Estádio do Bessa, em jogo da 13.ª jornada da Liga:

FC Porto sentiu dificuldades até ao primeiro golo?

- A gente sabia que não ia ser um jogo fácil. Todas as equipas que vêm jogar aqui sabem que não é fácil, o Boavista é muito forte em casa. Estivemos ligados desde o primeiro minuto, foi importante marcar, mas o Boavista foi muito forte.

Depois do primeiro golo ficou mais fácil?

- É isso, temos uma equipa muito forte, trabalhámos muito. Agora é dar os parabéns ao grupo que merece esta vitória e descansar.

Foi um dérbi, os jogadores sentiram que era um jogo especial?

- Acho que todos os jogos para nós são uma final. Sabíamos eu não ia ser fácil. Trabalhámos a semana toda e colocamos em prática o que o mister pediu. Esta vitória é também para os adeptos.

Paragem de um mês e meio para o Mundial, como é que o FC Porto vai gerir?

- Vamos ter um descanso merecido, mas vamos estar focados, vamos trabalhar nesse período. Temos que manter os pés no chão, tenho a certeza que vamos dar muitas alegrias aos adeptos.