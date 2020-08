Moussa Marega, jogador do FC Porto, afirmou que o golo marcado em Alvalade, frente ao Sporting, teve um sabor especial.

«Foi um momento especial este ano. Este golo aconteceu cedo no jogo, com um passe excecional do Corona», recordou o maliano em declarações ao documentário «Campeões como nunca», do Porto Canal.

«A verdade é que sempre que jogo contra o Sporting marco um golo, fico sempre contente. Eu sabia que eles [adeptos do Sporting] tinham gozado comigo. Isso tocou-me no ego», disse o jogador portista, acrescentando: «Cada vez que faço um golo seja contra o Sporting, ou no Dragão, faço para mostrar ao mundo que estou aqui. O Marega entrou e o Marega marcou.»

Corona recordou o passa para o golo, dizendo que foi um lance «trabalhado no Olival». «Era só controlar para que os defesas fossem apanhados desprevenidos. Só controlei e chutei sem ver. A bola podia sair para o outro lado, mas saiu bem.»