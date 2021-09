Pepe, capitão do FC Porto, em declarações à Sport TV, depois do empate com o Sporting (1-1), no Estádio de Alvalade, em jogo da quinta jornada da Liga:

- Acho que foi um jogo bastante disputado, tanto da parte do FC porto como do Sporting. Duas equipas que sabiam que uma vitória aqui seria muito importante, Procurámos desde o primeiro minuto esse resultado, infelizmente o jogo é isso. O nosso mister tinha-nos alertado muito para a variação do jogo que o Sporting tinha, mas a equipa reagiu bem. Tivemos ali uns dez ou quinze minutos em que estivemos afastados, mas acho que a segunda parte foi completamente nossa, estávamos por cima do jogo. Se calhar podíamos ter feito o 2-1, mas há ainda muito campeonato pela frente temos de seguir este caminho.

[O Diogo Costa evitou mais dois golos do Sporting na primeira parte]

- Se formos por aí também podia estar aqui a queixar-me de um penálti e a aí a história do jogo podia ter sido diferente, mas acho que não podemos entrar por aí. Podemos dizer que foi um jogo bastante disputado, duas equipas que tentaram fazer o que os treinadores pediram. Quando é assim, acho que é bonito para o futebol.

[Quase sem tempo para recuperar, como é que o Luis Diaz consegue chegar aqui e fazer um golo?]

- É a personalidade e a paixão que temos por representar o nosso clube. Sabemos da importância que é vestir esta camisola e é um grande orgulho pelo Luis Diaz e pelos outros também.

[FC Porto fica a quatro pontos do Benfica]

- Ainda há muito campeonato pela frente. Ainda temos de defrontar o Benfica, o Sporting também. Vamos ter muitos jogos difíceis nesta Liga, o importante é estar bem nesses jogos para conseguirmos os três pontos.