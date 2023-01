Sérgio Conceição, treinador do FC Porto, em declarações na sala de imprensa do Dragão, após a goleada por 4-1 contra o Famalicão, em jogo da 16.ª jornada da Liga:



«Podíamos ter feito mais golos. Quando uma equipa ganha 4-1 é óbvio que houve muitas coisas positivos. Em determinados momentos permitimos ao Famalicão jogar mais do que aquilo que normalmente permitimos, principalmente na sua primeira fase de construção. Os médios jogaram de forma livre e não era isso que tínhamos pedido e trabalhado. Houve outros momentos do jogo em que a equipa esteve muito bem como no ataque organizado ou na transição. Somos uma equipa forte no processo ofensivo. Sabíamos onde pressionar e onde é que a ligação do Famalicão entrava, mas não fomos capazes de ter uma boa leitura dessa pressão.

Como campeões nacionais temos de entrar à campeão. É isso que nos têm prejudicado. Pensar que fomos campeões é importante, mas mais importantes é fazer com entradas fortes e agressivas no bom sentido... caso contrário não param de dizer que sou um treinador agressivo. Acho que a atitude competitiva tem de estar presente sempre, é extremamente importante. FIzemos o que nos competia. Os treinadores andam sempre à procura da perfeição e de uma ou outra situação que não corre tão bem, temos de trabalhar isso.»



[Sobre a pressão dos médios do FC Porto]:



«Vou fazer a análise do jogo com os jogadores na terça-feira. Ainda não vi as imagens, mas fiquei com a ideia de que não fomos tão eficazes na pressão como está a dizer. O Famalicão jogou com o Colombatto e com o Assunção e ligava por eles. Tínhamos o Medhi que é avançado e não é muito rigoroso nessa ocupação do espaço. Ele percebe o que tem de fazer, porque é inteligente. Depois, um dos nosso médios tinha de desfazer e ir ao encontro do médio do Famalicão se queríamos pressionar alto. Do banco pareceu-me que não fomos tão eficazes nesse momento do jogo.»