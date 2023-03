Toni Martínez cumpriu, em Chaves, o jogo 100 pelo FC Porto. O espanhol recordou a chegada aos dragões e confessou que a partida em Trás-Os-Montes foi «especial» pelo facto de ter ajudado a equipa com um golo.



«Para mim é muito gratificante cumprir 100 jogos por este clube tão especial. O FC Porto acolheu-me como se fosse a minha casa desde o primeiro dia e não esqueço todos os dias felizes que cá passei. Fiz 100 jogos num dia muito especial porque contribuí com um golo e conseguimos uma vitória», referiu, em declarações aos meios dos dragões.



De seguida, o avançado de 25 anos elegeu a partida contra a Lazio, do play-off de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, como a que guarda com especial carinho.



«Fico com todos os jogos em que conseguimos títulos, mas nesses 100 jogos não posso esquecer o dia contra a Lazio em que consegui marcar dois golos na Liga Europa. Foi um dos dias mais especiais para mim, também pelo ambiente no Dragão. Será sempre um dia único», apontou.



No FC Porto desde 2020/21, Toni Martínez marcou 26 golos e fez cinco assistências.