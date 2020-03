Luis Díaz, jogador do FC Porto, tem cumprido o plano de preparação determinado pela equipa técnica dos dragões neste período de paragem devido ao surto do novo coronavírus, Covid-19. Ainda assim, o extremo colombiano vai sentindo saudades do futebol.



Aproveitando o tempo livre, Luis Díaz decidiu recriar-se com um bola de futebol em casa e até aproveitou para dar uns passos de dança, sem deixar a bola cair.



Veja o vídeo que foi partilhado originalmente pela Nomi Sport, a empresa que representa o jogador de 23 anos. Luis Díaz chegou no início da temporada ao FC Porto, marcando 12 golos em 39 jogos realizados até à paragem da competição.